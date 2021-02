Zaječarski vrtići ponovo rade punim kapacitetom

ZAJEČAR – Nakon dužeg vremena, predškolska ustanova za decu „Đulići“ u Zaječaru ponovo radi punim kapacitetom. Tanja Jovanović, direktor Predškolske ustanove za decu „Đulići” istakla je da su u ovoj ustanovi spremni za prijem sve dece koja su upisana u vrtić.

“Zaključkom Kriznog štaba od danas predškolska ustanova radi punim kapacitetom, do sada to nije bilo tako zbog obaveze roditelja da prilože potvrdu da su radno angažovani. Od danas se ta potvrda ukida, potrebna je samo potvrda pedijatra da su deca zdrava i uredno vakcinisana. To je naša potvrda od ranije, svi roditelji su upoznati sa njom i svi koji je pribave, mogu da dovedu decu u vrtić”.

Direktor dodaje da ostaju na snazi sve preventivne mere koje su propisane još u maju prošle godine i ističe da su za mališane pripremljeni i novi sadržaji.

„Dakle, maske za zaposlene i za roditelje koji ulaze u objekat, dezinfekcija ruku, merenje temperature, dezobarijere, ozbiljne i velike dezinfekcije prostora i naša svakodnevna dezinfekcija igračaka, prostora, radnih površina. Mi smo od septembra počeli da realizujemo i program po novim osnovama, tako da će mališane, kada dođu, sačekati iznenađenje zato što smo promenili prostore, rekonstruisali radne sobe da bi smo im boravak učinili zanimljivijim”.

Inače, trenutno je u svim vrtićima na teritoriji grada smešteno oko 930 mališana. Ako epidemiološki uslovi to dozvole, prijem novih mališana koji se nalaze na listi čekanja, biće moguć krajem meseca.