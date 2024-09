Zamena vrelovodne mreže i podstanica u Boru u završnoj fazi. Grejna sezona počinje na vreme, najavljuju nadležni u gradskoj Toplani.

Do zvaničnog početka grejne sezone ostalo je manje od mesec dana. U Boru se, prema rečima nadležnih u Toplani, završava zamena dela dotrajale vrelovodne mreže, kao i podstanica u gradu. Hladne probe sistema grejanja su već počele u delu grada koji nije obuhvaćen ovim radovima, dok će u ostalim naseljima, a nakon toga i tople probe, početi početkom oktobra. Za građane je najvažnije da grejna sezona u Boru počinje na vreme, tvrde odgovorni u JKP „Toplana“.

BOR – Realizacija ovogodišnjeg projekta zamene vrelovodne mreže u Boru, uz kreditiranje KFV banke se privodi kraju. Biće zanovljena ukupno tri i po kilometra primarnih vrelovodnih instalacija, velikog prečnika, a većina posla je već završena. Ostalo je da se zamene deonice vrelovoda kod direkcije kompanije Srbija Ziđin Koper i kod Topioničke kapije i da se ove trase spoje sa ostatkom sistema. Rok za završetak radova je početak oktobra da bi se ceo sistem na vreme pripremio za početak grejne sezone, uz hladne i tople probe.

„U jednom delu grada počelo je punjenje vrelovodnog sistema, magistrale C, A i B. Sa završetkom aktuelnih radova, oko 1.oktobra i K magistrala će početi da se puni vodom. Ceo sistem bi trebalo da bude pod pritiskom do 10. oktobra, da bi smo do zvaničnog početka grejne sezone realizovali i tople probe, odnosno aktivirali kotlove„, naglašava v.d. direktora JKP „Toplana“ Bor Igor Janković.

Sredstvima KFV banke u Boru realizuje se i projekat zamene toplotnih podstanica u gradu da bi se uspostavila adekvatnija regulacija grejanja. Ostalo je da se zameni još osam podstanica od ukupno 53.

Plan je da se u narednoj godini, u saradnji sa KFV-e bankom, zameni još pet kilometara primarne vrelovodne mreže u gradu. Nakon toga, iz gradskog budžeta biće izdvojena dodatna sredstva da se nastavi zamena dotrajale mreže vrelovoda, a potom i toplovoda. Ukupna dužina sistema instalacija za grejanje Bora je blizu 200 km.