Zanatskim veštinama do sopstvenog biznisa: stručno osposobljavanje za žene iz teže zapošljivih kategorija

Četiri žene iz grupe teže zapošljivih kategorija uspešno su završile obuku za profesionalno šminkanje koji je organizovao salon lepote „KM Beauty”. U narednom periodu ukupno će 12 žena dobiti neophodno osposobljenje za posao profesionalnog šminkera ili frizera, što će im omogućiti pokretanje sopstvenog biznisa ili zaposlenje u ovoj oblasti rada.

U nameri da ženama iz teže zapošljivih kategorija pruže mogućnost da steknu određene kvalifikacije koje će im pomoći da pokrenu sopstveni biznis ili se zaposle, Udruženje „Konanika” drugu godinu zaredom sprovodi projekat „Zanatskim veštinama do sopstvenog biznisa” koji i ove godine finansira kompanija „Srbija Ziđin Majning”.

Nakon što se projekat koji je sproveden prošle godine pokazao kao veoma uspešan, s obzirom na to da je većina polaznica našla zaposlenje ili je započela sopsteni posao, ove godine je broj obuka u okviru projekta povećan, te će 12 žena imati mogućnost da nauče veštine profesionalnig šminkera ili frizera.

Predsednica udruženja „Konanika”

Ivana Marinković smatra da je izuzetno važno da se samohranim majkama, ženama sa osnovnim obrazovanjem, pripadnicama nacionalnih manjina ili dugoročno nezaposlenim, pruži šansa da prođu odgovarajuću obuku i time steknu kvalifikaciju potrebnu za pokretanje sopstvenog biznisa ili nalaženje posla.

Ivana Marinković, predsednica udruženja „Konanika”

„Žene koje završe kurseve predviđene projektom stiču kompetencije neophodne za bavljenje danas veoma profitabilnim zanatima koji zaista mogu da im donesu finansijsku sigurnost i stabilnost, a ujedno se i jača žensko preduzetništvo. Dobri rezultati koje smo ostvarili prošle godine, izazvali su još veće interesovanje žena i zato veliku zahvalnost dugujemo kompaniji Srbija Ziđin Majning koja je bila velkodušna, prepoznala potencijal i značaj ovog projekta, te je ove godine odlučila da izdvoji sredstva za finansiranje ukupno 12 kurseva, odnosno osam obuka za profesionalnog šminkera i četiri obuke za frizera. Na taj način će žene koje žive u seoskim područjima dobiti stručno osposobljenje koje pruža velike mogućnosti za samozaposlenje i zaposlenje. To samo pokazuje da obavljamo dobar posao koji daje sjajne rezultate”, istakla je Ivana Marinković.

Prvi deo realizacije ovogodišnjeg projekta završen je proteklog vikenda. Nakon obuke koja je otpočeta najpre teorijskim časovima, četiri polaznice kursa za profesionalno šminkanje imale su priliku da se kroz praktičan rad upoznaju sa kozmetičkim proizvodima, tehnikama šminkanja i načinima komunikacije sa klijentima, a redovno su radile i domaće zadatke radi uvežbavanja svake nove naučene tehnike šminkanja.

Realizatorka kursa i vlasnica salona lepote „KM Beauty” Milica Momčilović Radovanović kaže da je izuzetno zadovoljna ishodom kursa, s obzirom na to da su devojke zaista dobro usvojile znanje, te da veruje da će u budućnostu vrlo uspešno moći da se bave poslom ulepšavanja žena.

Milica Momčilović Radovanović, realizatorka kursa i vlasnica salona lepote „KM Beauty”

„Kao kod svakog zanata, i ovde je veoma bitno da osoba bude posvećena, da želi da uči, da se trudi i da napreduje. Zato sam veoma srećna što su se polaznice ovog prvog kursa profesionalnog šminkanja u okviru projekta „Zanatskim veštinama do sopstvenog biznisa 2” koji realizujemo kao nastavak aktivnosti koje smo sproveli prošle godine, pokazale zaista veliku ozbiljnost u radu i učenju. Sve vreme trajanja kursa su bile veoma zainteresovane za proces obuke, posvetile su veliku pažnju tome da nauče kako da poboljšaju svoje umeće i kako da se ostvare u ovom poslu. Takva energija je i meni je dala polet da im se maksimalno posvetim i da ih što bolje usmerim i osposobim da samostalno obavljaju posao profesionalnog šminkera. Ovo je bila bazna obuka, a mislim da smo ih mi dovoljno motivisale da nastave da vežbaju, da se trude i usavršavaju. Takođe, veliku satisfakciju mi pruža i činjenica da su devojke koje su pohađale kurs veoma zadovoljne načinom na koji je sprovedena obuka i onim što su naučile. Na evaluacionim testovima su pohvalile mentore, ali i izrazile veliku zahvalnost kompaniji „Srbija Ziđin Majning” koja je opredelila finansijska sredstva za obuku, s obzirom na to da nisu sve bile u mogućnosti da je same finansiraju”, objašnjava Milica Momčilović Radovanović.

Pored kursa profesionalnog šminkanja u fazi realizacije je i obuka za profesionalnog frizera koju pohađa jedna polaznica, a s obzirom na to da se ova vrsta obuke organizuje individualno, u naredna tri meseca još tri pripadnice lepšeg pola steći će veštine frizerskog zanata u salonu lepote „KM Beauty”. Osim toga, projektom je predviđen još jedan kurs za profesiolne šminkerke za četiri dame.

Edukacija i stručno osposobljavanje žena iz teže zaposljivih kategorija sa akcentom na meštanke borskih sela, za cilj imaju osnaživanje i podsticanje ženskog preduzetništva koje bi rezultiralo manjom stopom nezaposlenosti na teritoriji grada Bora, a posebno sa područja sela Brestovac, Slatina, Metovnica i Oštrelj.