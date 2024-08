Završena zamena polovine podstanica u Boru

U Boru je u toku zamena toplotnih podstanica. Ovaj projekt finansiran je iz kredita KFV banke, a da bi građani mogli da imaju dobro grejanje neophodno je i da upravnici zgrada zatraže da Toplifikacija ili neki drugi izvođač, drugačije poveže sistem zgrade sa podstanicom. Za nove korisnike priključak na centralno grejanje će ubuduće biti besplatan.

BOR – Od 53 toplotne podstanice koje su planirane za zamenu i rekonstrukciju u zgradama u Boru do sada je završena polovina, kažu u Javno komunalnom preduzeću Toplana Bor.

Kako bi se predstojeće grejne sezone obezbedilo kvalitetno grejanje stanara neophodno je i da se upravnici zgrada u kojima se menjaju podstanice obrate Toplifikaciji.

„Značajno je da smo se sa izvođačima radova dogovorili da imaju obavezu da sve radove na podstanicama završe do 20. septembra ili najkasnije do 1. oktobra, kako bi grejna sezona mogla bez problema da počne. Do tada stara oprema iz podstanica mora da bude uklonjena i postavljene nove automatizovane kompaktne podstanice. Time se dobija mnogo jednostavniji rad i bolja isporuka toplotne energije ka stanovima. Do sada smo u nekoliko navrata informisali sve upravnike stambenih zajednica u kojima se menjaju podstanice da je neophodno da kontaktiraju radnu jedinicu Toplifikacija, kako bi se sistem u zgradi integrisao sa novom podstanicom. Pun efekat novog sistema dobija se kada se pređe sa otvorenog na zatvoren sistem cirkulisanja toplotne energije. Za to je neophodno da otvore nalog u Javno stambenom preduzeću i da angažuju ili nas ili nekog drugog izvođača za ove radove. Na žalost za sada je slab odziv upravnika i ovim putem još jednom apelujemo na njih da završe svoj deo posla, jer je instalacija u zgradama u vlasništvu zgrade. Nove podstanice ne mogu da rade na stari sistem cevovoda koji je u zgradama.“ – kaže Igor Janković, v.d. direktora JKP „Toplana“ Bor. On naglašava i da je Nadzorni odbor ovog preduzeća na preporuku gradonačelnika, doneo rešenje o omogućavanju besplatnog priključenja na grejanje građana koji su van sistema centralnog grejanja.

Sredstva za zamenu 53 toplotne stanice u Boru obezbeđena su iz kredita KFV razvojne banke. Na ovaj način, uz 80 koje su završene u prethodnom periodu, nove automatske podstanice biće urađene na dve trećine mreže u gradu.