Završnica uređenja puteva u gradu

U gradskim i seoskim mesnim zajednicama u Boru privodi se kraju uređenje putne mreže predviđeno za ovu godinu. U selima se završavaju radovi u Gornjanu, a gradskim ostali su radovi u još dve mesne zajednice.

BOR – Asfaltiranje puteva i trotoara u Boru, predviđeno za ovu godinu, završeno je u većini gradskih i seoskih mesnih zajednica. U toku su još uvek radovi na nekoliko lokacija, između ostalog u ulici 7. juli, gde se uređuju delovi između zgrada i deo trotoara.

„U razvoju grada Bora bitan je kontinuitet, kao i u celoj državi. To i pokazujemo danas na ovom mestu. Prethodnih godina smo asfaltirali ulice do ove lokacije, sada nastavljamo između zgrada, kako smo i obećali, a nastavićemo radove i narednih godina. Radimo na zahtev naših sugrađana i u dogovoru sa njima. Privodimo kraju radove za ovu godinu, a za narednu planiramo trostruko veći budžet od 1,5 milijardi dinara za putnu infrastrukturu i igrališta, dovoljno za oko 150 kilometara puteva. Mislim da je Grad Bor šampion u ovim radovima i očekujemo da u naredne dve godine grad potpuno promeni svoj izgleda kada su putevi u pitanju. Bolja putna infrastruktura znači bolji kvalitet života, a njihovo učešće u dogovorima nam daje samo dodatni motiva da još više radimo.“ – kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

„Građevinska sezone za ovu godinu je pri kraju i ostalo je još par lokacija sa kojima ćemo i završiti ovu godinu. Trenutno radimo levu stranu ulice „7. juli“ gde nastavljamo uređenje trotoara koje smo prošle godine uradili do jednog dela, prilaze zgradama i garažama, kako bi zaokružili ceo ovaj deo. Na zahtev građana koji ovde žive i u porodicama imaju osobe sa invaliditetom, napravili smo i dve pristupne rampe. U toku su i zadvi u Novom gradskom centru, gde se postavljaju nove behaton ploče, žardinjere, klupe i sve ono što jedno naselje treba da ima. Osim toga radi se i kompletna rekonstrukcija ulice Nikole Pašića u delu od kružnog toka kod pijace do kružnog toka preme Gradskoj upravi.“ – kaže Marko Nikolić, pomoćnik gradonačelnika Bora i dodaje da je do kraja građevinske sezone ostalo je još uređenje parkinga i trotoara u mesnim zajednicama Sever i Stari centar.