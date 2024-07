Zbog zamene vrelovoda zatvorene pojedine ulice u Boru

Zbog zamene dela vrelovodne mreže, Majdanpečka ulica ispod Zelene pijace u Boru zatvorena je za saobraćaj. Slična situacija je i u ulici pored Policijske uprave u Boru. U borskoj Toplani kažu da je to bilo neophodno kako bi se završili radovi i da će saobraćaj biti normalizovan čim zamene cevi bude završena.

BOR – Realizacija projekta zamene dela vrelovodne mreže u Boru, koji je predviđen za ovu godinu, ide planiranom dinamikom i do sada je završeno oko dve trećine radova. Zbog zamene dotrajalih cevi zatvorena je Majdanpečka ulica ispod gradske pijace i deo ulice pored policijske uprave.

„Ne postoje veći problemi na realizaciji projekta postavljanja novih cevovoda. Lokacije u Novom gradskom centru i u ulici Nikole Pašića su završene i sada se radi u Majdanpečkoj ulici, gde je završena polovina radova koji su planirani. Na žalost morali smo da zatvorimo ovu ulicu za saobraćaj. Građane molim za strpljenje jer ovako veliki posao nije moguće realizovati bez toga, Nakon što završimo krak u Majdanpečkoj ulici on će biti spojen sa onim u ulici Nikole Pašića do robne kuće i time se završava još jedna sekcija. Istovremeno radimo u okolini Policijske uprave koja se spaja sa cevovodom za Bolnicu i ovaj deo bi trebalo da bude završen i zatrpan za dva do tri dana. Poslednja deonica na kojoj se radi je deo između fakulteta i Ziđinove direkcije. Tu ima malo više posla i očekujem da i ovaj deo bude završen za tri nedelje, ali na ovoj lokaciji nema zatvaranja ulica jer je većina radova na trotoarima. Možda će na nekoliko dana biti zatvorena samo ulica Đorđa Vajferta kada se bude radio prekop i spajanje cevovoda. Očekujemo da do 20. septembra sve što smo započeli i isplanirali bude i završeno, kako bi od početka oktobar mogli da uradimo hladne probe, proverimo sistem i od sredine oktobra počnemo sa grejanjem. Sanacija puteva obaveza je izvođača, ali puteve nije moguće asfaltirati odmah po završetku radova, jer su to male deonice i nema izvođača koji bi isporučio tako malu količinu asfalta. Zato čekamo da se urade veće površine, ali će svakako sve biti vraćeno u prvobitno stanje do kraja septembra.“ – kaže Igor Janković, v.d. direktora JKP „Toplana“ Bor.

Sredstva za zamenu vrelovoda obezbeđena su iz kredita KFV razvojne banke, koji će borska Toplana imati obavezu da izmiru u narednih deset godina.