„Zeleni most u svetlu“ deo je projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“ koji finansira Nemačka razvojna agencija GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije. Cilj projekta je edukacija o važnosti korišćenja obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu, a završna aktivnost projekta relizovana je danas na mostu u selu Zlot.

BOR, ZLOT – Neformalna grupa mladih, uz pomoć volontera iz Zlota i JKP „3.oktobar“ u Boru, organizovala je završnu aktivnost projekta „Zeleni most u svetlu“, na mostu u centru borskog sela Zlot. Mladi su u svom rodnom mestu konkretnim primerima pokazali kako se može zaštititi životna sredina i smanjiti štetni uticaj fosilnih goriva na okolinu.

„Naš projekat „Zeleni most u svetlu“ je zapravo deo projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“, koji realizuje GIZ, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju i Ministarstvo turizma i omladine. Sve aktivnosti smo realizovali ovde u Zlotu, u Mesnoj zajenici i Domu kulture, to su bili Info dan i susret sa diplomiranim inženjerom Zvonkom Damjanovićem koji je meštane bliže upoznao sa benefitima obnovljivih izvora energije. Danas je završna aktivnost projekta i mi smo za sada postavili betonsko postolje za stub na kom će biti solarni panel, u toku je priprema ograde za farbanje i planiramo da sakupimo smeće oko mosta. Imamo pomoć volontera iz Osnovne škole „Petar Radovanović“ u Zlotu, a pomoći će nam i drugovi iz borskih škola i naši prijatelji. Deo materijala, prsluke i opremu za sakupljanje smeća dobili smo od JKP“3.oktobar“ u Boru“, kaže Uroš Lalović, oranizatora projekta „Zeleni most u svetlu“

Uroša Lalovića, Milicu Dragijević i Milenu Đoševsku, mlade koji čine neformalnu grupu, spojila je želja da daju doprinos očuvanju životne sredine i pozitivan primer, a kako kažu, čvrsto veruju da će njihov entuzijazam imati uticaj i na ostale mlade ljude u Zlotu i drugim borskim selima.