Žetva u Boljevcu pri kraju, rod prosečan

BOLJEVAC,BOR-Na području boljevačke opštine žetva pšenice je završena na 85 odsto zasejanih površina. Ostale su njive u brdsko planinskom delu koje će biti požnjevene do kraja nedelje. Prinosi su, uobičajeni, oko četiri tone po hektaru, a kvalitet zrna dobar. Iako je u celoj Srbiji, uglavnom rod rekordan, u ovoj opštini to nije slučaj, zbog nepovoljnih klimatskih uslova.

„U vreme nalivanja zrna i prelaska iz mlečne i voštane u punu zrelost je bila visoka temperatura i niska vlažnost vazduha. U takvim uslovima faze razvoja pšenice su bile ubrzane i zrna se nisu dobro nalila,“ objašnjava Slavica Kodžopeljić iz PSSS „Agroznanje“ Zaječar

Stručnjaci Poljoprivredno savetodavne službe Agroznanje u Zaječaru savetuju ratarima da nakon žetve, gde je to neophodno, započnu suzbijanje korova.

„Parcele gde je počeo da raste korov trebalo bi naprskati odmah nakon žetve. Sada je neophodno suzbiti višegodišnje rizomske korove, za šta se koristi total, odnosno herbicid Glifosat. Na tržištu postoji više preparata na bazi ove aktivne materije, tako da ratari mogu sami da izaberu. Ovi herbicidi, deluju preko zelene mase i potrebno je da stignu do korova. Kretanje kroz biljku traje od 24 do 48 sati, a prve rezultate možemo videti od dve do osam nedelja od primene bilo kog preparata. Veoma važno je da kažemo ratarima da nakon primene preparata ne bi trebalo da obrađuju te površine pet nedelja“, naglasila je Slavica Dželatović iz PSSS Agroznanje Zaječar.

Ratari, takođe, moraju da sačekaju pad temperature, kako bi ove hemijske mere bile efikasne. Nikako ne bi trebalo paliti strništa, jer će na taj način uništiti organsku materiju, koja je sve neophodnija zemljištu.