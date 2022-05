Ziđin obezbedio besplatne udžbenike u rančeve za sve borske osnovce i stipendije za srednjoškolce

BOR – Predstavnici Grada Bora i kompanija Srbija Ziđin Koper i Ziđin majning, potpisali su ugovor o donaciji udžbenika za 1645 učenika od petog do osmog razreda svih osnovnih škola u Boru. S obzirom na to da su u budžetu grada Bora planirana sredstva za nabavku udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, naredne školske godine roditelji osnovaca neće morati da izdvajaju sredstva za kupovinu udžbenika.

Ugovorom je predviđena i nabavka 3324 školskih rančeve za sve uzraste učenika osnovnih škola. U cilju promocije obrazovanja, pedeset najboljih učenika borskih srednjih škola dobiće jednokratne godišnje stipendije u iznosu od 700 američkih dolara.

Ukupna vrednost donacije je nešto više od 30 miliona dinara, rečeno je još na svečanom potpisivanju ugovora u sali Skupštine grada Bora.