Zvezda na kraju derbija stigla do pobede protiv borskih rukometašica

BOR – Rukometašice Bora poražene su u osmom kolu Super lige Srbije na domaćem terenu od beogradske Crvene Zvezde 24:22, u poluvremenu 12:11. Borska ekipa igrala je odlično protiv aktuelnog državnog prvaka i većim delom utakmice vodila se izjednačena borba.

Zvezda je do pobede došla u poslednjih deset minuta utakmice, kada je, zahvaljujući dobrim odbranama kapitena Ane Kaćarević i jačem napadu, uspela da od rezultata 19:19 stigne do dva gola prednosti, koju je zadržala do kraja utakmice.

U borskoj ekipi najefikasnije, sa po pet pogodaka, bile su Sara Radović, Jana Stanković i Tamara Simonović, dok je kod Crvene Zvezde sedam pogodaka postigla Sara Garović.

Ovo je ujedno bila poslednja ligaška utakmica Bora ove godine, a prvenstvo Super lige nastavlja se sredinom januara. Boranke će pred domaćom publikom odigrati još jednu utakmici 13. novembra, kada igraju finale Kupa centralne Srbije.