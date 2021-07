20 miliona dinara za poljoprivredu

ZAJEČAR – U Zaječaru su u toku čеtiri konkursa za dodеlu podsticajnih srеdstava u oblasti poljoprivrеdе za ovu godinu. Ukupan agrarni budžet je kao i protekle godine i iznosi 20 miliona dinara.

Za nabavku nove mehanizacije i opreme za poljoprivredu Grad je izdvojio pet miliona dinara. Konkurs traje do 15. septembra, a subvencije su do 60 procenata vrednosti investicije. Za nabavku umatičenih grla junica, ovaca i koza konkurs je otvoren do kraja avgusta. Maksimalni iznos povraćaja je do 120.000 dinara po korisniku. Ove godine je za nabavku opreme za preradu mleka odvojeno 800.000 dinara.

Za podsticaje u pčelarstvu izdvojeno je milion dinara, dvostruko više nego prošle godine. Pčelari za nabavku opreme mogu konkurisati do 31. avgusta. Subvencija Grada je do 60 procenata od vrednosti investicije, a i ove godine nastavljeno je regresiranje osiguranja u poljoprivredi za šta je obezbeđeno milion dinara i konkurs je otvoren do kraja oktobra.

Prijave će razmatrati nadležna komisija, a prednost prilikom bodovanja imaće oni koji do sada nisu koristili subvencije grada, mlađi poljoprivrednici i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Sve informacije nalaze se na sajtu Grada i na oglasnoj tabli u Gradskoj upravi, a svi zainteresovani poljoprivrednici mogu da dođu i u Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, gde će im biti pružena sva neophodna pomoć oko popunjavanja dokumentacije. Za jesen je u planu i konkurs za subvencionisanje nabavke sadnica voća.