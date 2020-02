Do srede toplo

SRBIJA, BOR – U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i dalje veoma toplo za ovo doba godine, na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 2°C na jugu do 10°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 13 do 20°C.

U Boru u ponedeljak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 11° C. Slično vreme i u utorak, od srede sneg, uz značajniji pad temperature.