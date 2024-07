Ambiciozni planovi borskih fudbalera za narednu sezonu

Mesec dana pre početka prvenstva Zone istok u Fudbalskom klubu „Bor 1919“ održana je prozivka igrača. Posle reorganizacije ovo je jedini klub sa teritorije Bora koji igra u ovom rangu, a za narednu sezonu plan je da se obezbedi plasman u Srpsku ligu.

Kako se čulo ovom prilikom, želja grada i uprave kluba je da fudbal u Boru vrati na nivo kakav je bio u vreme kada je igrao u najjačoj ligi nekadašnje Jugoslavije.

„Složili smo se da FK Bor treba da bude okosnica razvoja fudbala na teritoriji grada Bora i da bude ponos građanima Bora kada je u pitanju fudbal. Ljudi iz prethodnog rukovodstva su sami dali predlog da se potpuno promeni uprava. Pronašli smo gospodina Prelića koji se odazvao našem pozivu i već danas vidim da FK Bor stasava u veliki klub. Mi ćemo za narednu godinu u budžetu predvideti povećanje sredstava za sport sa 90 na 120 miliona, a ta razlika nije namenjena samo fudbalu, već svima sporovima. Ove godine pripremamo projekat rekonstrukcije fudbalskog stadiona, jer želimo da Bor dobije stadion za 4 i po do pet hiljada gledalaca. Želim puno uspeha novom rukovodstvu, a zadatak koji smo zajedno postavili je da u naredne tri godine stignemo bar do Druge lige Srbije.“ – rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

„Došao sam u veliki klub iako sada igrate Zonu istok, rang koji je meni skoro nepoznat. Mi krećemo od početka da pravimo veliki klub, što ćemo i uraditi i ja to obećavam građanima Bora. Gradonačelnik me je pozvao i ja sam se odazvao. On zna kakve sam rezultate imao u Čaku i u oslim klubovima. Bio sam u njih četiri i svi su postigli odlične rezultate. Siguran sam i u sebe i u svoje saradnike, da ćemo uspeti da napravimo klub koji Bor zaslužuje.“ – naglasio je Stanimir Prelić, novoizabrani predsednik FK „Bor 1919“.

„Počinjemo pripreme i sa novim rukovodstvom nadamo se da je situacija u klubu znatno bolja. Ambicije su velike, pokušaćemo da osvojimo prvo mesto. Najveći deo ekipe ostaje iz prošle sezone i to je okosnica. Biće naravno i novih igrača, imamo dosta vremena do početka sezone i do kraja prelaznog roka, tako da ćemo aktivno raditi na tome da ekipa bude u što jačem sastavu, da bi mogla da odgovori na sve zadatke.“ – rekao je Milan Milosavljević, trener FK „Bor 1919“.

U fudbalskoj Zoni istok će naredne sezone igrati 12 ekipa, kako je predviđeno posle reorganizacije, a utakmice počinju 17. avgusta. Iz Borskog okruga osim Bora nastupaće i Hajduk Veljko, Branik i Rudar iz Majdanpeka.