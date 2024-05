Aprilski mraz naneo delimičnu štetu borskim voćnjacima

Topliji dani krajem prethodne zime ubrzali su početak vegetacije. To je doprinelo i ranijem cvetanju voća, kod pojedinih vrsta čak dve do tri nedelje pre optimalnog roka. Pošto je cvetanje najznačajniji period od kojeg zavisi rod, najveća bojazan voćara bili su prolećni mrazevi. Na sreću oštrijih mrazeva na početku proleća nije bilo, a vidljivu štetu naneo je tek mraz krajem aprila i to tek pojedinim vrstama.

BORSKI OKRUG – Poslednji mraz na području borskog okruga najveću štetu naneo je zasadima oraha, manje šljivarima i vinovoj lozi. Šteta se procenjuje, a izvesno je da će to uticati na smanjenje roda ovih kultura. Iz tog razloga, stručnjaci ukazuju voćarima na potrebu primene preventivnih mera u ovoj grani poljoprivrede, pre svega na pravilan izbor lokacije zasada, adekvatne voćne vrste otporne na prolećne mrazeve i bolesti.

„U zavisnosti od lokacije i mikro-klimatskih uslova na tom području štetu su pretrpeli samo pojedini zasadi. To znači da poljoprivrednici moraju primenjivati propisane mere zaštite i prevencije ukoliko žele dobar rod. Sazrevanje jagoda i trešanja je već počelo, vremenski uslovi su za sada povoljni, ali bi obilnije padavine, kao prethodne sezone mogle da ih poremete„, napominje Dejan Stefanović, stručni saradnik u Poljoprivredno savetodavnoj stručnoj službi u Negotinu.

Klimatske promene uticale na to da se i kod nas intenzivira pojava grada tokom sezone. Postavljanje protivgradne mreže je značajna zaštita od ove nepogode, a ukoliko to nije moguće važno je blagovremeno primeniti mere sanacije oštećenih zasada. Stručnjaci savetuju primenu preparata na bazi bakra i kaptana u zavisnosti od voćne vrste kako bi zacelila oštećenja od grada.

Procene su da će cena sezonskog voća ove godine u maloprodaji biti viša nego prethodnih, dok će otkupna, pre svega zavisiti od kvaliteta i roda, ali i od potražnje ove robe na domaćem kao i od pariteta na tržištu konkuretnih inostranih proizvođača.