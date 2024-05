Borska deca i mladi na festivalu „Srbija u ritmu Evrope“

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić i direktor programa „Ritam Evrope“ na Prvoj srpskoj televiziji Igor Karadarević, danas su potpisali ugovor o učešću borske dece i mladih na festivalu „Srbija u ritmu Evrope“. Predstoji organizovanje audicija i priprema takmičara za nastup na „maloj“ Evroviziji u oktobru, ove godine.

BOR – Potpisivanjem ugovora između lokalne samouprave Grada Bora i predstavnika muzičkog festivala „Srbija u ritmu Evrope“, talentovani mladi Borani, dobili su mogućnost da svoj grad i zemlju predstavljaju na „maloj“ Evroviziji, kako drugačije nazivaju ovaj muzički festival.

„Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem u Boru i što sam danas sa gradonačelnikom Grada Bora potpisao priključenje dece i omladine Grada Bora projektu „Ritam Evrope“ i to baš u periodu kada je Evrovizija, a dan posle obeležavanja Dana Evrope. Na Prvoj srpskoj televiziji ćemo imati priliku da gledamo decu Grada Bora u oktobru ove godine. Oni će se takmičiti sa evrovizijskim hitovima one zemlje ili one pesme koju će im dodeliti organizatori festivala. Mi ćemo ih spremati na but kampovima u Kikindi. Nadam se da ćemo jednog dana dočekati decu Srbije i regiona u Boru, kada Grad Bor pobedi“, rekao je Igor Karadarević, direktor programa „Ritam Evrope“ na Prvoj srpskoj televiziji.

„U Srbiji se zna za Grada Bor kao grad brzog razvoja, a iz Grada Bora danas Srbiju predstavlja Teya Dora na Evroviziji. Upravo danas potpisujemo jedan lep ugovor koji daje priliku mladima da učestvuju na toj maloj Evroviziji. Verujem da će naša deca koja su veoma kreativna, odgovorna, pametna i vredna da se pokažu na pravi način i da ćemo mi vrlo brzo u Boru imati tu malu Evroviziju“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bara.

Narednih dana u Boru će biti organizovane audicije i odabrano, po propozicijama, šest učesnika koji će nastupiti na festivalskoj sceni. Biće im dodeljena zemlja, odnosno pesma, a ukoliko pobede, putuju u tu zemlju Evrope koju su predstavili. Tako su prethodnih godina deca iz Zrenjanina putovala u Barselonu u Španiji, deca iz Sombora u Austriju, a Portugaliju su posetila deca iz Tivta. Festival „Srbija u ritmu Evrope“ emituje se u deset zemalja.