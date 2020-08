Asfaltirana deonica puta od prevoja Cepe prema Krivelju

BOR – Uređenje putne mreže i asfaltiranje kolovoza nastavljena se i u seoskim mesnim zajednicama u Boru. Juče i danas završena je 700 metara duga deonica puta na putu od Bučja prema Krivelju, na prevoju Cepe. Time je veći deo puta između ova dva sela potpuno uređen i omogućen nesmetan i bezbedan saobraćaj.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića time je ostvarena višestruka korist. Sa jedne strane omogućeno je meštanima Bučja da brže, kraćim i manje frekfentnim putem, stignu do Bora, a sa druge strane, obezbeđen je dobar prilazni put i sa strane Krivelja i sa strane Bučja do prevoja Cepe i dalje do planine Stol. Veći deo puta ka ovoj planini asfaltirana je prošle godine, a za narednu je ostalo još nekoliko stotina metara, kako bi se potpuno završio put do Planinarskog doma.

Po završetku radova u Bučju, asfaltiranje u seoskim mesnim zajednicama u Boru biće, do kraja nedelje nastavljeno u Luki i Gornjanu koji su po planu sledeći na redu.