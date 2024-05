Besplatni pregledi promena na koži u Boru

Građani Bora imali su mogućnost da na Trgu ispred Doma kulture u Boru besplatno prokontrolišu stanje kože i mladeža, kao prevenciju od pojave melanoma. Mogućnost za izlečenje raka kože, ukoliko se otkrije na vreme je čak 99 odsto i zbog toga su preventivni pregledi izuzetno značajni.

BOR – Bor je ove godine jedan od 13 gradova u Srbiji u kome su, pred letnju sezonu, organizovani besplatni preventivni pregledi mladeža i promena na koži koji mogu da dovedu do melanoma. U specijalizovanim vozilima na trgu ispred Doma kulture u Boru, građani su imali mogućnost da obave pregled i konsultuju se sa specijalistima dermatolozima.

Ovakve preglede trebalo bi svako da uradi najmanje jednom godišnje, a svaka promena na mladežima, njihovo naglo povećanje ili crvenilo, treba da budu razlog za odlazak kod lekara. To ne znači da se radi o ozbiljnijem oboljenju, ali je značajno da se ustanovi da li je došlo do raka kože i da se on što pre otkrije, jer je moguće izlečiti ga posebno u ranoj fazi kažu stručnjaci.

Akcija pod nazivom „Spasite svoju kožu“ organizovana je u saradnji Udruženja dermatovenerologa Srbije i kompanije Laroš, a podršku je obezbeđivanjem lokacije dao i Grad Bor.