Blaža klinička slika, veći broj obolelih

BOR – Epidemiološka situacija na području grada Bora je nepovoljna. Već nekoliko dana beleži se šezdesetak novoobolelih za 24 sata, a raste broj inficiranih i među školskom decom, prvenstveno kod starijih osnovaca i srednjoškolaca. Za sada je više od 560 aktivno pozitivnih osoba na korona virus.

„Dobro je da je klinička slika obolelih blaga i da ne zahteva hospitalizaciju, ali je zato poštovanje mera prevencije od velikog značaja da se zaustavi širenje virusa“, kaže dr Javorka Stankulić, rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja u Boru.

„Omikron soj virusa zahvata gornje respiratorne puteve. Simptomi bolesti su zapušen nos, kijavica, curenje iz nosa, glavobolja, povišena temperatura, gušobolja … Simptomi traju svega od tri do pet dana. Do sada nisu registrovane teže komplikacije kod inficiranih. Nema povećanja broja hospitalizovanih pacijenata, umrlih ili bolesnika na respiratoru. Prisutnost virusa gripa zahteva dodatnu opreznost jer kombinacija gripa i korone može dovesti do ozbiljnih posledica po organizam“, naglašava dr Stankulić.

Vakcinacija protiv korona virusa u Boru se uglavnom svodi na davanje treće doze. Do sada je dato blizu 46.490 vakcina, najviše proizvođača „Sinofarm“ i „Fajzer“. S obzirom na to da je na području grada izolovan i virus gripa, lekari pozivaju građane da se vakcinišu.