Počelo izdavanje ribolovačkih dozvola

BOR – U Organizacija sportskih ribolovaca „Rudar“ u Boru počelo je izdavanje ribolovačkih dozvola za ovu godinu. Cena je nepromenjena u odnosu na prethodnu sezonu. Za prvu kategoriju je 7.000, drugu 3.500 i treću 600 dinara i dodatnih 500 za godišnju članarinu. Dozvole za pecanje važe na teritoriji cele Srbije, osim Nacionalnih parkova gde se izdaje posebna.

„U prvoj kategoriji su seniori od 18 do 65 godina, drugoj pripadaju osobe sa invaliditetom od 60 do 79 odsto invaliditeta, žene i osobe starije od 65 godina, dok su u trećoj invalidna lica od 80 do 100 odsto invaliditeta i omladinci“, naglasio je Đorđe Đurić, predsednik OSR „Rudar“ Bor.

Osim takmičenja i akcija čišćenja Borskog jezera, u organizaciji ribolovaca „Rudar“ u ovoj godini planiraju da borske osnovce edukuju u maloj školi ribolova, da bi najmlađe motivisali da se bave ovom sportsko-rekreativnom delatnošću.

Inače, među 460 članova, koliko okuplja ova ribolovačka organizacija, ima više od 50 dece.