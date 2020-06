Bogata turistička ponuda opštine Boljevac

BOLJEVAC – Iako je zbog vanrednog stanja i korona virusa bilo negativnih prognoza za ovu letnju sezonu, Turistička organizacija Opštine Boljevac može da se pohvali dobrim startom sezone.

„Smeštajni kapaciteti su većim delom zauzeti, neki i do kraja avgusta, što obećava uspešnu sezonu. Preporuke za letovanje u Srbiji i nesigurnost turista koji su plairali putovanje van granica naše zemlje zbog epidemiološke situacije, verovatno će dovesti i veći broj posetilaca na domaće atraktivne lokalitete, a mnogi su se očigledno opredelili i za boljevački kraj. Smeštajni kapaciteti u Boljevcu su 200 do 300 mesta u hotelima i stotinak mesta u privatnom smeštaju. Gosti koji odmor provode u Opštini Boljevac obavezno obiđu i značajne kulturno – istorijske spomenike, manastire, Bogovinsku pećinu, Ilinsko vrelo, izvor Crnog Timoka koji je uređen kao izletište Pećura i ostale prirodne lepote ovog kraja„, kaže Marina Vasić v.d. direktora TO Opštine Boljevac.

Tokom leta se organizuju i tradicionalne manifestacije gde turisti mogu da se upoznaju sa kulturom i običajima boljevačkog kraja, probaju domaće specijalitete i odmore se ali i zabave, kaže Marina Vasić.