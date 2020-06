Krpelja sve više

BOR – Kišovito, a toplo vreme koje traje već nedeljama pogoduje razvoju vegetacije, ali omogućava i gotovo idealne uslove za aktivnost krpelja. Zato i ne čudi da se poslednjih sedmica, u službama borskog Doma zdravlja, svakodnevno obavi po desetak intervencija uklanjanja krpelja iz kože. Krpelji su obično aktivni od marta do novembra – uglavnom u šumama, livadama, parkovima i vrtovima. Krpelj može biti zaražen bakterijom Borrelliom Burgdorferi, kao i virusom krpeljskog encefalitisa i ove mikroganizme može preneti čoveku. Borellia je uzročnik Lajmske bolesti.

„Borrellia Burgdorferi je bakterija koja izaziva oštećenje srčanog mišića, nervnih vlakana i ćelija. Može dovesti do teških komplikacija na mozgu, do oštećenja perifernih nerava. Posledica svega može biti obelenje perifernih nerava, zatim i koštano-zglobnog sistema, a to dovodi do nepokretnosti, teške invalidnosti, do otoka, ukočenosti zglobova i jakih bolova. Sve tegobe koje u velikom broju slučajeva evidentiramo kao reumatoidne dijagnoze su posledica aktivnosti ove bakterije. Krpelja bi trebalo izvaditi iz kože u prvih 24 časa od uboda, da bi se smanjila verovatnoća prenošenja infekcije. Na krpelja ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva, već ga treba izvaditi pincetom što bliže koži. Kada se krpelj ukloni, mesto ujeda bi trebalo oprati sapunom i vodom ili isprati i namazati antiseptikom. Nakon vađenja krpelja mesta uboda treba pratiti u narednih mesec dana. Ukoliko se u tom periodu pojavi crvenilo ili neka druga reakcija organizma znak je da se nešto dešava u organizmu i da bi trebalo da se odradi adekvatna dijagnoza. Inače, ako se utvrdi da je bakterija koja izaziva Lajmsku bolest prisutna u organizmu leči se u potpunosti antibioticima, ali dovoljno dugo i u dovoljnoj koncentraciji“, istakla je dr Javorka Stankulić, rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja u Boru.

Izbegavati boravak na neuređenom prostoru u prirodi, nositi svetlu odeću koja pokriva ruke i noge, a nakon boravka u prirodi obavezno proveriti kožu i kućne ljubimce su saveti stručnjaka za smanjenje rizika od kontakta sa krpeljima.