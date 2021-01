„Bolje sprečiti nego lečiti“

ZAJEČAR – Pod sloganom „Bolje sperčiti nego lečiti – redovnom kontrolom pobedićemo karcinom grlića materice”, od 18. do 24. januara obeležava se „Evropska nedelja prevencije raka grlića materice“ u cilju podizanja svesti žena o ovoj bolesti i načinima prevencije. Imajući u vidu da istočna Srbija prednjači u broju obolelih i umrlih žena od ove bolesti, ovu nedelju tradicionalno obeležava i Zaječarski Zavod za javno zdravlje „Timok“.

„Obeležavamo je sa namerom da podstaknemo sve žene koje nas vide, koje nas čuju i koje će da proprate ovu akciju i celokupnu kampanju, da ih podstaknemo da se što pre jave lekaru u cilju prevencije karcinoma grlića materice, jer, nažalost, istočna Srbija je među vodećim regionima po broju žena koje su obolele od ove bolesti, što je jako loš i tužan podatak“, kaže doktor Ivana Ćirić iz ZZJZ „Timok“.

Podatak je, dodaje doktorka Ćirić tužniji, imajući u vidu da je rak grlića materice izlečiva bolest, a pogotovo kada se otkrije u ranoj fazi bolesti.

„Baš zbog toga bih apelovala na sve mlade žene koje imaju 15, 16 godina i više godina, da se redovno javljaju na ginekološke preventivne preglede, kako bi, ako dođe do pojave bilo kakvih simptoma ili bilo kakvih promena na genitalijama, lekari mogli na vreme da intervenišu i da se zapravo dođe do ranog otkrivanja, dijagnostikovanja i na kraju do lečenja karcinoma.”

U Srbiji negde oko 30 odsto žena oboli od raka grlića materice, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji taj procenat je veći od 50 procenata. Od brojnih vrsta malignih oboljenja, rak grlića materice nalazi se na četvrtom mestu. Cilj ovakvih akcija je da se prenese poruka o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.