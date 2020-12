Borski nastavnici onlajn predavači

BOR – Ako je nastava na daljinu većini bila nepoznanica, tako je poslednjih meseci postala svakodnevica. Na ovaj vid nastave, privikavali su se kako predavači, tako i učenici i njihovi roditelji. Poslednji ciklus nastave onlajn organizovan je za učenike viših razreda osnovne škole i za srednjoškolce. Među predavačima na trećem kanalu RTS-a je i pet nastavnika sa područja borskog okruga. Izabrani su, pre svega, na osnovu zapaženih rezultata koje su sa učenicima postizali na takmičenjima iz njihovih predmeta. To je i prilika da predstave svoj način rada učenicima širom Srbije.

„Osnovni nedostatak onlajn nastave je da nisu svi dovoljno obučeni da je prate i da imaju rezultate kao prilikom regularne nastave. Loše je staviti znak jednakosti između časa u učionici i na određenoj platformi. To mora biti drugačije strukture da bi dalo određene rezultate, od trajanja časa do materijala koji se postavlja. Značajna olakšica bi bila jedinstvena baza digitalnih sadržaja koje bi nastavnici mogli da koriste, a sama nastava – jedna od minimalnih pomoći, jer nisam siguran koliko učenici to prate i razumeju na pravi način. Učenicima je vrlo teško da gledajući jedan čas izvuku suštinu i ono što je bitno, a to znači da se sve svodi na puko prepisivanje sadržaja“, kategoričan je Saša Čorboloković, nastavnik srpskog jezika u OŠ “3.oktobar“ u Boru.

Baza za ocenjivanje učenika u toku nastave na daljinu su ocene koje su učenici postigli u prethodnom periodu u školi, prilikom regularne nastave.

Koliko će nastava na daljinu potrajati svakako zavisi od epidemiološke situacije. Svakako su zdravlje i bezbednost učenika i nastavnika najvažniji. Predstojeći zimski raspust će dobro doći svima, već od polovine januara naredne godine ceo proces će biti ponovo aktuelan, odnosno u skladu sa situacijom biće organizovana i nastava.