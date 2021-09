Bronzana odličja za Džudo klub Bor

BOR, BEOGRAD – Na 5. Međunarodnom turniru „Radomir Kovačević – Džigi“ 2021, u Beogradu, u konkurenciji 553 takmičara iz deset država, Džudo klub „Bor“ je imao 12 predstavnika, od kojih je njih četvoro osvojilo bronzana odličja, isto toliko je zauzelo peto mesto, dok je preostalima nedostajalo malo sportske sreće.

Bronzane medalje osvojili su Teodor Luka Nikolić u kategoriji do 38kg za mlađe pionire, Nikola Aritonović u kategoriji do 66kg za mlađe pionire, Katarina Nešić u kategoriji do 32kg za mlađe pionirke i Teodora Aritonović u kategoriji preko 63kg za starije pionirke.