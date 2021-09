„Bura“ u borskoj biblioteci

BOR – Veliko interesovanje Borana za lik i delo Marka Šelića Marčela, muzičara i pisca, potvrdila je puna sala borske biblioteke gde je održan dvočasovni program „Kad nije bura, znaj da je zatišje pred buru“. Priređivač programa, Violeta Stojmenović, bibliotekar, sa gostom je razgovarala o muzici, književnosti i teatru, kroz ulogu Ariela koju je odigrao u predstavi „Bura“, Šekspirovoj drami koju je 2020. adaptirao reditelj Kokan Mladenović. Marčelo je napisao četiri teksta za songove u pomenutoj predstavi, ali se i po prvi put sa svojim timom, našao na samoj sceni u ulozi glumca.

„Doživljaj je bio vrlo buran, u skladu s naslovom ili ne, zato što je način rada u teatru u mnogo čemu drugačiji nego što smo moji saradnici, Nena i Rade, i ja inače navikli. Sam tempo, količina radnih sati dnevno, mi to doziramo malo drugačije. Bilo je jako intenzivno, emotivno, stresno i mnogo puta smo pomislili „Dođavola, Kokane, zašto si nas uvukao u ovo“. Ali utisci kad se to jednom sklopilo i završilo, to je zaista Kokanov „trade mark“, ta vrsta magičnosti. Nama je bezgranična čast što smo dobili priliku da budemo deo toga“, kaže Marko Šelić Marčelo i dodaje da predstava ima ukupno četiri songa i da će objavljivanje muzike iz predstave podrazumevati da publika na tom izdanju nađe i sve ostalo što su radili za tu predstavu, a tiče se muzičkih efekata i tema.

Inače, dva od četiri songa iz predstave, „Ostrvo mržnje“ i „Zemlja za vas“, pojavljuju se i na Marčelovom novom albumu „Nojeva varka“ u nešto drugačijem aranžmanu.

O utiscima sa gostovanja u Boru, ovaj svestrani umetnik kaže: „Bavljenje stvaralaštvom je usamljenički posao, kao da pakuješ poruke u bocu pa ih puštaš i možda do nekoga i stigu, a puna biblioteka kao večeras jeste prilika kada vidiš da je do nekih ljudi poruka zaista stigla“.