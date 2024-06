Četiri medalje sa Svetskog kupa za borske kik boksere

BUDIMPEŠTA – Takmičari kik boks kluba Bor koji su tokom vikenda nastupali sa reprezentacijom Srbije na Svetskom kupu u Budimpešti u Mađarskoj, osvojili su jednu zlatnu, jednu srebrnu i dve bronzane medalje u četiri kategorije.

U seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 60 kilograma Damir Sejdija je osvojio zlatnu medalju nakon što je savladao takmičare iz Bugarske, Letonije, Tajlanda i Kazahstana. Boban Nikolić je u finalu poražen od svetskog prvaka iz Kazahstana i osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 57 kilograma.

Do bronzane medalje stigli su Petar Dinić u konkurenciji mlađih juniora do 67 kilograma i Mihailo Veljković u kategoriji starijih juniora do 60 kilograma.

Na svetskom kupu učestvovalo je 2250 takmičara iz 50 zemalja.