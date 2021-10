Dan posle rušenja

BOR – Rušenje jednog od dimnjaka iz pogona metalurških kapaciteta, očekivano izazvao je veliko interesovanje javnosti u Boru. Sam čin unklanjanja ovog simbola grada, kako ga mnogi nazivaju pratili su mnogi građani. Mnogi, u raznim delovima grada gde je pogled bio dobar, a pozicija bezbedna ili posredstvom Televizije Bor koja je ovaj događaj direktno prenosila. Ni prohladno vreme, a ni kašnjenje rušenja od dobrih sat vremena nije omelo najupornije da prisustvuju dešavanju.

Dan posle, panorama dela grada, posebno u starom delu gde su i smešteni proizvodno-metalurški kapaciteti je izmenjena, bez jednog od dimnjaka koji dominira prostorom. Mišljenje građana nakon njegovog rušenja su podeljena. Od konstatacije to je to spomenik grada i da ga je trebalo sačuvati po svaku cenu do stava da je rušenje moralo biti i ranije.

Nanok rušenja nadležnima je ostalo da teren rasčiste od šuta i da se oslobođeni prostor privede nameni, a Boranima ostaju sećanje na prošla vremena i nada da će neki novi simboli uskoro krasiti grad bakra.