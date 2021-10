Počinje javna rasprava o gradskom budžetu u Boru za 2022. godinu

BOR – Članovi Gradskog veća usvojili su na 104. sednici dve odluke koje neće ići u Skupštinsku proceduru. Usvojena je odluka o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Bora za 2022. godinu. Prema projekcijama budžeta na osnovu prihoda za devet meseci ove godine, budžet bi u 2022. godini trebalo da iznosi 2 milijarde i 542 miliona dinara.

Najveća sredstva predviđena su za kapitalne investicije i one su u odnosu na za sada poslednji usvojeni rebalans budžeta za tekuću godinu veća za 11,16 odsto. S obzirom na to da je priliv u budžet po osnovu rudne rente značajno povećan u poslednjem kvartalu, postoji mogućnost da će završna projekcija budžeta biti uvećana i da će ići do tri milijarde dinara.

Javna rasprava o nacrtu budžeta počinje 29. oktobra i trajaće do 12. novembra, do kada građani imaju mogućnost da daju predloge, a 5. novembra biće u Bioskopu „Zvezda“ održana i javna prezentacija nacrta budžeta.

Druga usvojena odluka odnosi se na sistematizaciju radnih mesta u Gradskoj upravi u Boru.