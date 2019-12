Dežurstva u Boru za praznike

BOR – Prodavnice većih trgovinskih lanaca koji posluju u Boru za vreme novogodišnjih praznika radiće po izmenjenom radnom vremenu.

Prvi dan Nove godine za Tekijanka markete biće neradan, dok će 2. januara raditi do 14 časova. Na dan Božića, 7.januara maloprodajni objekti Tekijanke neće raditi.

Prodavnice kompanije „Lav“ u Boru neće raditi 1. januara , a već narednog dana radiće uobičajeno od 6 do 23 sata.

I u kompaniji Lidl Srbija Prvi dan Nove godine biće neradan. Narednog dana, 2. januara, radiće uobičajeno, od 8 do 22 sata. Na Badnji dan, radno vreme će biti skraćeno i prodavnice će biti otvorene od 8 do 18 časova. Božić će takođe biti neradan, dok će od 8. januara raditi po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 22 sata.

Maloprodajni objekat trgovine Maxi u Boru, takođe neće raditi 1. januara, dok će sutradan raditi od 7.30 do 21 sat. Na dan Božića, i Maxi, kao i ostali veći trgovinski lanci u Boru, neće raditi.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece borskog Doma zdravlja 1, 2. i 7. januara dežuraće od 7 do 15 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva dežuraće 1. i 2. dana Nove godine i za Božić od 7 do 19 časova samo radi podele redovne terapije. Služba Hitne pomoći radiće non stop.

Od apoteka Živković, 1. i 2. januara od 8 do 20 sati dežuraće apoteka u ulici Moše Pijade, a 7. januara, za Božić objekat u ulici Kralja Petra Prvog od 7 do 19 časova. Apoteka u sistemu “Dr max” u ulici Nikole Pašića bb, 1. i 7. januara neće raditi, dok će 2. januara raditi od 8 do 16 časova. Apoteka u ulici Moše Pijade 17, takođe 1. i 7. Januara neće raditi, dok će 2. dana januara biti otvorena od 8 do 17 sati.

Borski Vodovod će takođe imati dežurnu ekipu za slučaj hitnih intervencija na vodovodnoj mreži i kanalizaciji koju možete pozvati na broj 030/421 234 ili mobilni 064/8833609. U slučaju kvarova na liftovima broj telefona dežurne službe je 063/480594.

U slučaju kvarova na elektroinstalacijama telefon dežurnih operatera je 030/422888.

Pošte u Boru, tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika neće raditi.