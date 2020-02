Dežurstvo Dom zdravlja, apoteke

BOR – Služba za zdravstvenu zaštitu dece borskog Doma zdravlja tokom državnog praznika 15, 16 i 17. februara dežuraće od 7 do 15 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva dežuraće od 7 do 20 časova samo radi podele redovne terapije. Služba Hitne pomoći radiće non stop.

Borske apoteke u sistemu „Dr Max“ radiće uobičajeno tokom praznika. Apoteka Dren u ulici „Zeleni bulevar“ u ponedeljak će raditi od 7 do 21 sat, u ulici „Nikole Pašića“ od 7 do 20, dok će u ulici „Moše Pijade“ raditi od 7 i 30 do 21 sat.

Apoteka „Živković“ u ulici „Moše Pijade“ takođe uobičajeno, od 7 do 22 sata.