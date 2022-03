ZAJEČAR – Erazmus plus je jedan od najvećih programa Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sport. Drugi sedmogodišnji period trajaće do 2027. godine. Predškolska ustanova „Đulići“ Zaječar je prvi put podnela prijavu za Erazmus plus projekte, a odobren joj je projekat „Digitalni Đulići“ i sastanak koji je održan je imao za cilj da se vaspitači upoznaju sa programom ovog projekta.

U okviru projekta „Digitalni Đulići“ osam vaspitača ove ustanove boraviće osam dana u grčkom gradu Volasu, gde će usavršavati veštine realizacije rada digitalnim alatima.

Osim toga, vaspitači koji budu učestvovali u programu mobilnosti implementiraće nove digitalne alate u svoju vaspitno-obrazovnu praksu, gde će direktno uključivati decu i njihove roditelje.