Do diplome muzičke škole takođe „na daljinu“

BOR – I u muzičkim školama u Srbiji, nastava je prilagođena epidemiološkoj situaciji. Predavanje se organizuju na daljinu i to do kraja maja, a specifično za muzičke škole je to da je reč o individualnoj nastavi. U prvoj polovini juna su ispiti za učenike završnog razreda, kao i popravni za polaznike koji su nezadovoljni ocenom.

„Učenici su realizovali predviđeni nastavni program. Nastava se održava putem raznih onlajn platformi – vibera, skajpa. Što se tiče nastave solfeđa veći deo je teoretski pa učenici rešeni zadatke šalju svojim nastavnicima. Reč je o individualnoj nastavi na instrumentu i tu smo u povoljnijoj situaciji jer su učenici sa nastavnikom imali samostalni čas. Kada je reč o upisu, u skladu sa situacijom zainteresovani roditelji i učenici treba da se obrate školi, zatim se šalje prijava za upis u muzičku školu. Termin za polaganje prijemnog ispita još uvek nije određen. Pratimo situacijom, ali će najverovatnije biti u junu. Popunjena prijava vraća se na mejl škole, zatim će oni biti pozivani kada bude bio prijemni ispit. Što se tiče ocenjivanja, učenici koji ne budu zadovoljni ocenom mogu u junu da je poprave i za njih ćemo organizovati dodatnu nastavu od 1. do 16. juna. Napomenuo bih to da smo prošle godine otvorili izdvojeno odeljenje muzičke škole u Boljevcu gde je upisan 51 učenik, a u matičnoj školi upisano je 35 novih polaznika, s obzirom na to da je bilo toliko slobodnih mesta. Ukupno 185 učenika u Boru na početku školske godine, a u Boljevcu 51“ rekao je Aleksandar Kokolanski, direktor Muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ Bor

U Muzičkoj školi „Miodrag Vasiljević“ u Boru aktivni su Odseci klavira, harmonike, violine, klarineta i flaute. Najveće interesovanje, poslednjih godina deca pokazuju za klavir i violinu.