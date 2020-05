Dozvoljeno okupljanje 100 ljudi na javnom mestu

SRBIJA – U otvorenim i zatvorenim prostorima dozvoljeno je prisustvo do 100 ljudi, stoji u izmeni Odluke o zabrani okupljanja na javnim mestima, koja je danas stupila na snagu. Izmenu odluke je potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Do sada je bilo dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi.

Istom odlukom je i dalje predviđeno da za vreme okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava i rastojanje između prisutnih osoba od najmanje dva metra.