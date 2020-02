Drugo mesto za Džudo klub Bor na regionalnom šampionatu

Džudo klub Bor zauzeo je drugo mesto u generalnom plasmanu na regionalnom šampionatu centralne Srbije za kadete održanom u Požarevcu. Džudo klub Bor predstavljala su pet takmičara a zlatne medalje osvojili su Staša Mladenović u kategoriji do 70kg i Obren Antić u kategoriji +90kg, bronzanu medalju u kategoriji do 55kg osvojio je Mladen Đorđević, dok je u kategoriji do 66kg Aleksandar Petrovski zauzeo peto mesto.

Osvajači medalja su ostvarili plasman na državno prvenstvo koje će biti održano naredne subote u Beogradu.