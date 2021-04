Feliks Romulijana otvorena za posetioce

Od danas je otvorena sezona na arheološkom nalazištu Feliks Romulijana. Kapije Romulijane otvorene su svakog dana od 8 do 20 sati, dok će služba vodiča raditi od 9 do 17 časova. I Narodni muzej će za posetioce takođe biti otvoren svakog dana od 10 do 18 časova, dok se za obilazak Radul Begovog konaka, treba obratiti Narodnom muzeju „Zaječar”.

U muzeju kažu, da ni ove, kao ni prethodne godine, zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 neće biti u prilici da kao ranije svečano otvore novu sezonu na Romulijani. S obzirom na to da ove godine Narodni muzej „Zaječar” obeležava sedam decenija postojanja, ovaj jubilej biće propraćen nizom različitih aktivnosti, prvenstveno na kasno antičkom lokalitetu.