Uprkos pogoršanju vremena, građevinska sezona u Boru ne jenjava. Na nekoliko lokacija, poput Evropskog vrtića, platoa Doma kulture, Sportskog centra, odnosno budućeg Akva parka i zatvorenih bazena, radovi se odvijaju prema planu i predviđenom dinamikom, a za nekoliko dana počinje i uređenje šest dečijih igrališta i parka za kućne ljubimce.

BOR – Vremenske prilike za sada ne ometaju aktuelne građevinske radove u Boru, kažu nadležni. Rekonstrukcija platoa Doma kulture počela je pre mesec dana, radnici su konstantno na terenu i ono što je dogovoreno od radova za ovu godinu biće ispunjeno.

„Rok za završetak radova je 180 dana, do aprila, maja meseca oni imaju rok da sve to završe. Izgradnja Evropskog vrtića i Akva parka planirana je do leta naredne godine. U narednih nedelju dana očekuje nas i početak izgradnje šest dečijih igrališta, pet u gradu i jednog u selu Šarbanovac Timok, kao i parka za kućne ljubimce“, kaže Marko Nikolić pomoćnik gradonačelnika Bora.

Za šest igrališta za decu i park za kućne ljubimce, iz budžeta je izdvojeno 50 miliona dinara, a za narednu godinu planirana je izgradnja više od 20 dečijih igrališta, čime će biti pokrivena sva sela i ceo grad, najavio je Nikolić.

„U toku je i projektovanje Raketa parka, projekat će biti završen do kraja godine, pa za sledeću možemo da planiramo budžetom kompletnu rekonstrukciju tog parka, koji će dobiti novi izgled, ali će zelenilo i drveće ostati tu gde jeste, samo će se dodatno urediti, dodaće se još zelenila, park će biti pristupačan za osobe sa invaliditetom, imaće WiFi zone, a biće i kompletno pokriven video nadzorom“, objasnio je Nikolić.

U narednih desetak dana počinje i postavljanje video nadzora u gradu, a biće pokrivene sve raskrsnice i najfrekventnije ulice, najavio je Nikolić. Vrednost ove investicije je 150 miliona dinara.