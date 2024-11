Još osam miliona dinara iz gradske kase u Boru za novozapošljavanje

Kako bi se izašlo u susret interesovanju privatnih preduzetnika u Boru koji su zainteresovani da radno angažuju nazaposlene osobe iz kategorije teže zapošljivih, na današnjoj sednici Gradskog veća pokrenuta je zakonska procedura kojom će se dodatno subvencionisati ove mera aktivne politike zapošljavanja. Ove mere predviđene su Lokalnim akcionim planom zapošljavanja.

BOR – Na sednici Gradskog veća u Boru usvojen je zaključak o pokretanju javne rasprave o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za trogodišnji period. Poslednjim rebalansom gradskog budžeta izdvojeno je dodatnih osam miliona dinara za meru novozapošljavanje čime će još 20 osoba iz kategorije teže zapošljivih dobiti posao kod privatnog poslodavca.

Poslodavcima sledi 400 hiljada dinara po novozaposlenom. Javna rasprava o izmeni ovog plana trajaće do 29., a okrugli sto biće održan 25. novembra.

Nakon javne rasprave, o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora konačnu reč daće odbornici Gradske Skupštine, na nekoj od narednih sednica.

„Mi smo u prvom krugu podelili svih 12 miliona dinara kako je to bilo definisano Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu. Sredstva od 400 hiljada dinara po novozapolsenom uplaćena su na žiro račun 30 privatnih preduzetnika. Zbog velikog interesovanja preduzetnika za ovaj podsticaj zapošljavanju, inicijativu borske Filijale Nacionalne službe za zapošljavanja o izdvajanju dodatnih sredstava prihvatili su nadležni u Gradskoj upravi i sada je i formalno pokrenuta zakonska procedura da se ta sredstva iskoriste. Ovim subvencijama omogućavamo da ukupno 238 nezaposlenih Borana dođe do posla ili bude radno angažovano u tekućoj godini. To je najveći broj angažovanih lica po osnovu realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u celoj Srbiji“ naglasila je direktor Filijale NSZ Bor Lidija Načić.

Ove godine, iz gradske kase za samozapošljavanje izdvojeno je pet miliona dinara uz dodatna sredstva iz republičkog budžeta. Za stručnu praksu za 40 nezaposlenih osoba opredeljeno je 12, a za javne radove gde su angažovana 130 lica obezbeđeno je 30 miliona dinara. Sa dodatnih osam miliona dinara, ukupna izdvajanja iz gradskog budžeta za četiri mere aktivne politike zapošljavanja u Boru biće najveća do sada, čak 67 miliona dinara.