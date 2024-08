Havarija na glavnom vodu prekinula vodosnabdevanje u gradu

Građani Bora su od jutros bez vode. Do prekida u vodosnabdevanju došlo je zbog velikog kvara na glavnom magistralnom vodu, a radove otežava nepristupačnost terena, pa su radnici JKP „Vodovod“ od ranih jutarnjih sati probijali put do mesta gde je došlo do proboja, a zatim otkopavali cev da bi došli do kvara, što zahteva dodatno vreme. U najboljem slučaju, do večeras, građani će dobiti vodu.

BOR – Iako su Borani tokom leta uredno snabdevani vodom, jutros je zbog havarije na glavnom vodu, prekinuto vodosnabdevanje u celom gradu. Ekipe JKP „Vodovod“ su od 4 sata jutros na terenu.

„U ranim jutarnjim satima, došlo je do proboja glavnog magistralnog voda sa Topovskih šupa koji snabdeva vodom ceo grad, zbog čega su svi potrošači u Boru ostali bez vode. Do proboja je došlo na cevi FI – 500, u delu između naselja Bor 2 i Metalurg. Teren je veoma nepristupačan, pa je probijanje puta do mesta kvara trajalo nekoliko sati. U toku je otkop cevi, a nakon toga ćemo znati kojih je razmera kvar. U najboljem slučaju, do večernjih sati, građani će dobiti vodu. Treba imati u vidu, da nakon popravke sledi sukcesivno punjenje mreže koje može potrajati nekoliko sati“, kaže Goran Topalović, tehnički rukovodilac u JKP „Vodovod“.

Do normalizacije vodosnabdevanja, cisterne sa vodom su na četiri lokacije u gradu, kod Doma kulture, bolnice, na trećem kilometru i kod Lidla, dok jedna snabdeva Slatinu i Brestovac.