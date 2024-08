Zbog proboja glavnog magistralnog voda ceo grad bez vode

BOR – U ranim jutarnjim satima, došlo je do proboja glavnog magistralnog voda sa Topovskih šupa, koji snabdeva vodom ceo grad, zbog čega su svi potrošači u Boru ostali bez vode. Prema rečima nadležnih u JKP „Vodovod“, do proboja je došlo na cevi prečnika pola metra, u delu između naselja Bor 2 i Metalurg. Teren je veoma nepristupačan, pa je probijanje puta do mesta kvara trajalo nekoliko sati. U toku je otkop cevi, a nakon toga će biti poznato kojih je razmera kvar, pa se do tada ne može precizno predvideti kada će biti kompletno saniran, kažu u borskom Vodovodu. U najboljem slučaju, do večernjih sati, građani će dobiti vodu. Treba imati u vidu, da nakon popravke sledi sukcesivno punjenje mreže koje može potrajati nekoliko sati. Do normalizacije vodosnabdevanja, cisterne sa vodom su na četiri lokacije u gradu, kod Doma kulture, bolnice, na trećem kilometru i kod Lidla, dok jedna snabdeva Slatinu i Brestovac.

