Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!

BOR – Mir božiji je ono što treba da zavlada u našim srcima, u našim životima, ono što treba da prevlada danas u svetu. Prošla godina nam je pokazala koliko nam je bitan mir, a mira nema bez strpljenja, a ne možemo da budemo strpljivi ni trpljivi ako nemamo ljubavi, kaže protonamesnik Radoje Mijović, starešina hrama Svetog Georgija u Boru.

„Sve su to poruke mira, ljubavi i zajedništva koje upućuje naša crkva evo već dve hiljade godina. Sve što se dešava u našim životima, dešava se po dopuštenju božijem. Za sigurno ova nova bolest koju je Bog dopustio, data nam je da se i kroz nju spasavamo. Ako nećemo da se smirimo sami od sebe, onda ćemo pred novim iskušenjima i izazovima. Čitava naša pravoslavna crkva i mi trudimo se da koliko je to u našoj moći poštujemo mere koje je država propisala i da čuvajući sebe čuvamo jedni druge i našu nazednicu. Daće Bog da je to tako samo sada, da se uskoro vrati sve u normalu koliko je moguće. Moleći se Bogu i poštujući mere, neophodno je da se sabiramo u svetim hramovima isto kao što je neophodno da pijemo vodu da bi smo živeli, tako nam treba i molitva da bi smo duhovno živeli“, kaže Radoje Mijović.

Vernici su prisustvovali Božićnoj liturgiji na kojoj je čitana Božićna poslanica, oni koji su postili veliki post pričestili su se, a ostali pomolili za zdravlje, pre svega. Božić je prilika da steknemo mir, da se izmirimo sa onima sa kojima smo u zavadi, sa srodnicima, prijateljima. Kako kaže stara narodna izreka, da se na Božić mirbožamo. Mir Božiji, Hristos se rodi, poručio je svim vernicima u Boru starešina borskog hrama Radoje Mijović.