I dalje slaba zainteresovanost za preventivne preglede

BOR – Preventivni zdravstveni pregledi bez zakazivanja, nastavljeni su i ovog vikenda u Domu zdravlja u Boru. Zainteresovanost Borana bila je neznatno veća u odnosu na prethodni vikend kada je svega desetak građana iskoristilo ovu mogućnost, ali i dalje mnogo manja od očekivanog.

“Danas je do 11 časova 18 pacijenata bilo na pregledima kod neurologa i lekara opšte prakse, a na ginekološkom pregledu četiri pacijentnkinje. To je i dalje neuporedivo manje u odnosu na period pre pandemije korona virusa kada smo imali od 70 do 300 pregleda dnevno. Ne znamo tačan razlog, ali pretpostavljamo da je delom zbog visoke temperature koju građani izbegavaju ili takođe da ne bi bili u grupi zbog još uvek aktuelne epidemije. Danas su organizovani pregledi kod neurologa, lekara opšte prakse i ginekologa, a u nedelju će od 8 do 14 časova dežurati lekar opšte prakse, urolog i ginekolog ”, kaže dr Tatjana Žikić, neurolog.

Osim pomenutih pregleda, u slučaju potrebe lekari pacijente upućuju i u laboratoriju radi provere krvne slike, šećera i masnoće u krvi, kao i na ultrazvuk trbuha.

Preventivni pregledi bez zakazivanja namenjeni su svima, ali prvenstveno građanima koji nemaju zdravstveno osiguranje i mogu da provere osnovne parametre zdravlja samo uz važeću ličnu kartu, međutim, praksa pokazuje da upravo takvi pacijenti najmanje koriste datu mogućnost.