Jedinstvena Srbija u Boru izlazi samostalno na izbore

BOR-Predstavnici “Jedinstvene Srbije-Dragan Marković Palma-domaćinski Bor” predali su izbornu listu na kojoj se nalazi 35 kandidata za odbornike. Listu je podržalo 511 Borana, a prvi na listi je Dragan Štrbac, diplomirani inženjer rudarstva koji je tom prilikom rekao, da Jedinstvena Srbija u Boru prvi put od njenog osnivanja izlazi samostalno na izbore, a građanima nudi program koji je najbolji za lokalne samouprave.

“Ovaj program je primenjen u Jagodini i vidi se na delu kako to izgleda. Smatramo da je to najbolje i za građane Bora i zato ćemo ih pozvati da pođu sa nama do Jagodine i vide primenu tog programa. U ovom gradu lokalna samouprava funkcioniše besprekorno u službi građana, a budžetski novac se troši samo za njih”, rekao je Dragan Štrbac.

Jedinstvena Srbija će, naglasio je Štrbac, rešavati isključivo probleme u nadležnosti lokalne samouprave.