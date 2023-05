Matura je svakako značajan događaj u životu učenika, roditelja, predavača, ali i škole. Od sutra pa u narednih mesec i više dana, po utvrđenom rasporedu borskih maturanti će proslaviti ovaj veliki dan, njih ukupno više od 700, svršenih osnovaca i srednjoškolaca. Matura donosi radost, ali i glavobolju za organizatore, posebno kada je reč o bezbednosti.

BOR – Od 26.maja do kraja juna biće organizovane proslave maturskih večeri u Boru. Tim povodom, pokrenut je projekat „Kako do bezbedne proslave mature?“. On podrazumeva niz mera i aktivnosti u cilju pojačane bezbednosti učesnika proslava. Akcenat je na preventivi, a najvažnije je upozoriti maturante na pravilno ponašanje, izbegavanje konfliktnih situacija, posebno na konzumiranje alkohola. Reč je o zajedničkoj akciji Policijske uprave, nadležnih u obrazovnim ustanovama, kao i saveta roditelja.

„Najveći problem nije samo proslava, već povratak sa mature kada učenici treba da se vrate kući. U cilju preventive policijski službenici su održali ekukativna predavanja u školama i sastanke sa predstavnicima saveta roditelja o svim bezbedonosnim rizicima tokom matura„, naglašava Bane Jovanović školski policajac u PU Bor.

Vlasnicima lokala u kojima se organizuju proslave mature je predočeno da maloletnim licima ne toče alkohol, a s obzirom na to da među maturantima ima i vozača biće organizovana i pojačana kontrola saobraćaja.

Inače, nakon tragičnog događaja u beogradskoj školi bezbednost i u borskim školama je podignuta na viši nivo.