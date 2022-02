MAJDANPEK – Biznis inkubator Majdanpek organizovao je panel diskusiju na temu „Kako dobiti prvi posao u IT“ kojoj je prisustvovalo 15 polaznika obuke za programere, koja će, uz podršku lokalne samouprave, biti realizovana u Majdanpeku.

„S obzirom na to da je IT jedan od najbrže rastućih sektora i da se potrebe za programerima istovremeno uvećavaju, Biznis inkubator je organizovao ovu obuku, jer smo želeli da mladim ljudima, zainteresovanim za ovu oblast stvorimo uslove za učenje i napredovanje u mestu boravka i to uz pomoć iskusnih predavača“, napominje Slavko Ilić, v.d. direktora Biznis inkubatora Majdanpek.

„Ono što je jedan od mojih saveta budućim mladim programerima je da se nakon završene obuke, odnosno školovanja, opredele za jednu užu oblast u kojoj će se usavršavati, a stalna edukacija je nešto što garantuje uspeh u svim oblastima, posebno u IT sektoru“, rekao je Željko Milojević, iz „Python kampa“, jedan od učesnika panel diskusije na temu „Kako dobiti prvi posao u IT“.

Da za rad u oblasti informacionih tehnologija ne postoje granice pokazala je epidemija korone, tokom koje je najveći broj programera radio na daljinu. Upravo zato cilj obuke u Biznis inkubatoru Majdanpek i jeste da se, pre svega, mladim ljudima koji sebe vide u ovom poslu, omogući najpre edukacija, a potom i konekcija sa budućim poslodavcima.