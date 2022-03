Karavan „Budi hrabra“ u Majdanpeku

MAJDANPEK – Povodom meseca borbe protiv raka, Udruženje „Žena uz ženu“ organizuje tokom marta projekat „Budi hrabra“, u 28 manjih gradova u Srbiji, među kojima je i Majdanpek. Misija ovog udruženja je podizanje svesti kod žena o važnosti odlaska na ultrazvučne preglede. Ovo tim pre, ako se zna da je rak dojke najčešće oboljenje kod žena, a da mnogo njih, na žalost, nije u prilici da redovno odlazi na takve preglede. Upravo stoga cilj je, kako kažu, da obuhvate što veću populaciju žena, posebno mladih, od 25 do 45 godina. Karavan „Budi hrabra“, s autobusom opremljenim ultrazvučnim aparatom, u Majdanpeku će biti u petak, 25. marta, od 12 do 18 časova, a prijavljivanje zainteresovanih žena je do 11.30 h.

