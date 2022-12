Kompanija Srbija Ziđin Majning dodelila humanitarne pakete i meštanima Brestovca i Slatine

Kompanija Srbija Ziđin Majning (Serbia Zijin Mining) završila je akciju podele novogodišnjih humanitarnih paketa socijalno najugroženijim meštanima borskih seoskih mesnih zajednica koja je započeta u Metovnici, a nastavljena u selima Brestovac i Slatina.



Humanitarni paketi koji sadrže osnovne životne namirnice i proizvode za higijenu predstavljaju veliku pomoć meštanima Brestovca koji žive u veoma teškim uslovima.



Bez struje i vode u kući, Danica Janković iz Brestovca teško provodi svoje staračke dane, a s obzirom na to da nema nikakva primanja, kaže da joj pomoć kompanije Srbija Ziđin Majning mnogo znači.



„Nemam platu niti penziju, hranim se u Narodnoj kuhinji, tako da meni ova donacija mnogo znači. Živela sam sama, sve dok mi u pomoć nije pritekao jedan mladi momak. On mi pomaže u poslovima unutar i oko kuće pa sam ga prihvatila, i on sada živi sa mnom. On mi seče drva, donosi vodu, jer ja nemam ni vodu, ni struju”, kaže Danica.



Paket sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu kompanija je donirala i Vojislavu Antanaskoviću. Pored teškog samačkog života, Vojislav nosi i breme bolesti. O njemu se brine prijatelj iz detinjstva i prvi komšija Milen Đorđević.



„Svaki dan mu pomažemo, spremamo mu hranu, kupamo ga, jer on ne može da se brine sam o sebi, a nema nikoga. Ložimo mu vatru svaki dan. Na sreću ima i drva za ogrev, koja je dobio od kompanije pre početka zime, tako da je pomoć koju mu Srbija Ziđin Majning pruža od velikog značaja”, ističe Milen Đorđević iz Brestovca.



Od dolaska u Srbiju i Bor, saradnja sa kompanijom Srbija Ziđin Majning je izuzetna, kaže član Saveta mesne zajednice Brestovac Boban Janošević, i dodaje da se nada da će biti nastavljena na obostrano zadovoljstvo.



„Velika je ovo stvar za naše meštane. Kompanija je pomogla i prošle, kao i ove godine, donirali su i drva socijalno ugroženim meštanima. Ovo je vid saradnje koji mnogo znači našim meštanima, posebno starim i bolesnim osobama, koje žive same. I zato se zaista zahvaljujemo kompaniji jer nam uvek izlaze u susret i pomažu”, naglašava Janošević.



Donacija humanitarnih paketa jedan je u nizu projekata kompanije Srbija Zijin Mining u cilju pomoći socijalno najugroženijim stanovnicima seoskih naselja u Boru. Prema rečima žitelja Brestovca i Slatine koji su takođe dobili donaciju kompanije, ovo je veoma važna podrška i sa po pet kubika ogrevnog drveta obezbeđenog tokom realizacije projekta „Topla zima“ od velikog je značaja i pomoći stanovnicima borskih sela, koji se bore sa teškom ekonomskom situacijom.

U želji da predstojeće praznike proslave u što radosnijem raspoloženju, kompanija Srbija Ziđin Majning će do kraja ove nedelje podeliti novogodišnje paketiće najmlađim stanovnicima borskih sela.

