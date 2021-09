Korona brojke rastu, vakcinacija stagnira

MAJDANPEK – Od početka četvrtog talasa, tačnije za samo nešto više od mesec dana, u opštini Majdanpek je 11 osoba preminulo od posledica Kovid infekcije. Poslednji smrtni slučaj zabeležen je tokom jučerašnjeg dana, dok je u protekla 24 sata kod još 21 osobe potvrđeno prisustvo virusa, čime se broj zaraženih popeo na 120. I pored činjenice da najveći broj novoinficiranih čine nevakcinisani i dalje je interesovanje za prvu dozu gotovo zanemarljivo, kažu u majdanpečkom Domu zdravlja.

„Iako se opština Majdanpek svrstava u red sredina u kojima je nešto više od polovine punoletnih građana kompletno vakcinisano, to ni približno nije dovoljno da bi se stvorio kolektivni imunitet“, kaže dr Dragan Fudulović, direktor Doma zdravlja „Dr Veroljub Cakić“ u Majdanpeku, pozivajući sve koji se do sad nisu vakcinisali da to učine što pre. Apel je, pre svega, upućen mlađoj populaciji, koja je trenutno i najbrojnija među novoinficiranim.

Prema poslednjim podacima, od početka imunizacije, u opštini Majdanpek je dato 12.369 doza vakcina, najviše kineskih. Od tog broja 5.909 punoletnih građana primilo je samo prvu, 5591 i drugu dozu, dok se za treću do sada javilo i primilo 869, uglavnom starijih građana.