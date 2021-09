DONJI MILANOVAC – I Turistički prostor „Lepenski Vir“ povodom Svetskog dana turizma otvoriće svoja vrata besplatno za sve posetioce u ponedeljak 27. i u utorak 28. septembra, u vremenu od 9 do 18 časova. Biće ovo prilika da svi koji do sad nisu obišli ovaj arheološki lokalitet, tačnije, najstarije urbano naselje u Evropi, učine to upravo na Svetski dan turizma.

