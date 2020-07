Korona diktira mere opreza u Majdanpeku

MAJDANPEK – Iako su se mnogi i lekari i oni kojima to nije struka, nadali da će sa dolaskom leta nestati korona, bar do jeseni, to se nije dogodilo, naprotiv. Virus je tu i na to nas svakodnevno podsećaju informacije iz svih krajeva Srbije. Iako je u Majdanpeku od početka pandemije sve vreme bila stabilna epidemiološka situacija, poslednjih dana zabrinjava povećan broj pacijenata sa upalom pluća.

„Oni sa težom kliničkom slikom upućuju se u ustanove tercijarnog tipa, a oni sa blažom, uz odgovarajuću terapiju, lečenje nastavljaju u kućnim uslovima“, kaže doktor Nikola Stefanović, direktor Opšte bolnice u Majdanpeku, dodajući da trenutno na Dečjem odeljenju nema nijednog malog pacijenta sa respiratornim tegobama, s obzirom na to da se na jučerašnjoj sednici Štaba za vanredne situacije čula informacija da je u vrtićima u Majdanpeku i Donjem Milanovcu povećan broj dece sa povišenom temperaturom.

Doktor Stefanović, takođe, kaže da u ovoj zdravstvenoj ustanovi od početka pandemije Covida – 19 nije bilo zaraženih radnika, ali da to nikako ne sme značiti opuštanje. On još dodaje da u bolnici ima dovoljno zaštitne opreme i da trebovane količine u kontinuitetu stižu jednom nedeljno, od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kako bi se sprečio eventualni ulazak virusa u bolnicu, u funkciju je stavljen i trijažni kontejner, donacija Evropske unije, koji je u međuvremenu opremljen za pregled potencijalno inficiranih korona virusom.