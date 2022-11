Košarkaši Bora u petom kolu Kupa „Radivoja Koraća“

BOR – Košarkaši Bora pobedili su u četvrtom kolu Kupa Radivoja Koraća ekipu Konstantin iz Niša 61 – 55 u poluvremenu 35-25. S obzirom na to da obe ekipe igraju u istom rangu takmičenja i da su na liderskim pozicijama posle četiri kola, utakmica je do kraja bila neizvesna. Bor je uspeo da iskoristi prednost domaćeg terena i većim delom utakmice je bio u vođstvu, ali su gosti iz Niša u nekoliko navrata stizali do izjednačenja i pretili da preokrenu rezultat. Ipak borska ekipa je uspela da sačuva prednost iz prvog poluvremena, stigne do pobede i plasira se u peto koko Kupa Srbije, gde će se devetog novembra, takođe u Boru, sastati sa prvoligašem Zdravljem iz Leskovca.

